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Белорусский футболист будет играть в Индонезии

  • 11.09.2026, 10:31
Белорусский футболист будет играть в Индонезии

В его послужном списке много экзотических стран.

Белорусский форвард Иван Верас подписал контракт с клубом «Персику» из Кудуса, выступающим во втором дивизионе чемпионата Индонезии. Об этом сообщила пресс-служба этой команды.

В июле 29-летний Верас расторг контакт с бобруйской «Белшиной», в составе которой в нынешнем сезоне провел семь матчей, не отличившись результативными действиями.

В прошлом году нападающий уже выступал в Индонезии за клуб «РАНС Нусантара», забив три гола в девяти матчах. Также уроженец Минска успел поиграть за мальдивский «Юнайтед Виктори» и индийский «Аиджал».

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