В Беларуси «пропадают» школьники 3 1.09.2026, 9:35

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Минус 65 тысяч за последние три года.

1 сентября в белорусских школах начался новый учебный год. В 2026-2027 учебном году в стране будет работать около 2,6 тыс. школ, гимназий и лицеев, где будет учиться 1 млн 25 тыс. детей. Годом ранее в учреждениях общего среднего образования, число которых не изменилось, обучалось около 1 млн 50 тыс. человек, в 2024 году — около 1 млн 70 тыс., в 2023-м — около 1 млн 90 тыс. Таким образом, за последние три года количество школьников сократилось примерно на 65 тыс. Это сопоставимо с населением районного центра Речица в Гомельской области, заметил «Позiрк».

Сокращается и число первоклассников. В 2026 году в первый класс пошло около 87 тыс. детей. В 2025 году их было около 90 тыс., в 2024-м — 105 тыс., в 2023-м — 110 тыс., в 2021-м — около 118 тыс. Таким образом, за три года число детей, впервые идущих в школу, уменьшилось на 23 тыс., за пять лет — на 31 тыс. Примерно столько людей живет в Осиповичах Могилевской области.

Одно из заметных новшеств нового учебного года — изменение правил досмотра в школах. С 1 сентября сотрудники милиции и Департамента охраны, а также охранники смогут выборочно проверять личные вещи учащихся, если есть подозрение, что ребенок пытается пронести запрещенные предметы. При этом присутствие родителей или других законных представителей ребенка больше не требуется.

Досмотр несовершеннолетнего может проводиться в присутствии педагогического работника. Новые правила закреплены постановлением Совета министров №307 от 19 июня 2026 года.

С 1 сентября в школьной программе появится искусственный интеллект, который будут изучать в 6–9 классах на уроках информатики. В частности, школьников будут учить составлять запросы для нейросетей, проверять достоверность полученной информации, работать с текстом, аудио- и видеоматериалом, а также использовать ИИ при моделировании.

Изменения коснулись допризывной подготовки. На изучение беспилотных летательных аппаратов в программе предусмотрено 10 часов, также будут проводиться учебно-полевые сборы. В курсе «Медицинская подготовка» появятся основы тактической медицины.

В новом учебном году обновились отдельные учебные программы и учебники. К 1 сентября подготовлено почти 1,5 млн экземпляров учебников, в том числе 428 экземпляров со шрифтом Брайля для слабовидящих детей.

1 сентября во всех учреждениях образования проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, и единый тематический урок «Знания сегодня — сила и процветание Беларуси завтра».

Белорусская школа по-прежнему будет работать в рамках идеологизации и милитаризации. Как ранее сообщал «Позірк», в системе среднего образования задействовано около 2 тыс. «руководителей по военно-патриотическому воспитанию».

Дети в 10 и 11 классах продолжат изучать «Историю Беларуси в контексте мировой истории», которая с 2024 года пришла на замену предметам «История Беларуси» и «Всемирная история».

В опубликованном осенью 2025 года исследовании международной инициативы экспертов iSANS говорится, что учебник по этому предмету «является самым идеологизированным и пророссийским в истории современной Беларуси».

Например, детям практически не дают информации о провозглашении Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году и других фактов о национальной борьбе, бело-красно-белый флаг подается как символ коллаборационизма во время Второй мировой войны. Проводятся параллели между протестовавшими в 2020 году и коллаборантами.

Обучение в школах по-прежнему будет вестись преимущественно на русском языке, хотя 42% школ имеют учебные предметы на белорусском языке. В белорусскоязычных школах в 2025 году обучалось около 10% детей (чуть более 100 тыс.).

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