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Самый молодой министр армии в истории США подал в отставку из-за конфликта с Хэгсетом

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  • 1.09.2026, 10:59
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Самый молодой министр армии в истории США подал в отставку из-за конфликта с Хэгсетом
Дэн Дрисколл
Фото: Getty Images

В ВВС раскрыли подробности.

41-летний министр армии США Дэн Дрисколл подал в отставку на фоне затянувшегося конфликта с министром обороны Питом Хэгсетом. Он покидает пост после 18 месяцев работы, а подробности разногласий между двумя чиновниками пока не разглашаются.

Об этом сообщает BBC. В Белом доме заявили, что Дрисколл был «высокоэффективен» в продвижении повестки дня президента США Дональда Трампа и обеспечил «выдающееся руководство» во время военных операций.

Что известно о конфликте с Хэгсетом

Точные причины разногласий между Дрисколлом и Хэгсетом пока неизвестны. В то же время министр армии был близким другом начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа, которого, по сообщениям, министр обороны просил уйти в отставку.

Уход Дрисколла стал очередной громкой перестановкой в военном руководстве США. Ранее свой пост покинул министр ВМС Джон Фелан, который неожиданно уволился в апреле.

Среди других высокопоставленных военных, покинувших свои посты, – начальник штаба армии Рэнди Джордж, генерал армии Дэвид Годн и генерал-майор Уильям Грин.

С начала работы Хегсета в Пентагоне было уволено более десятка высокопоставленных военных офицеров. Среди них — начальник военно-морских операций и заместитель начальника штаба ВВС США.

Чем известен Дрисколл

Министр армии является высшим гражданским должностным лицом в структуре Сухопутных войск США. Он отвечает за управление военнослужащими регулярной армии, Национальной гвардии и резерва.

До работы в администрации Трампа Дрисколл служил в Сухопутных войсках США. В 2007 году он был офицером, впоследствии возглавлял кавалерийский взвод, а в 2009 году несколько месяцев находился в Ираке.

На этой должности он стал известен как «дроновый министр» Трампа благодаря активной поддержке новых технологий ведения боевых действий.

В 2025 году он также играл заметную роль в переговорах, направленных на прекращение войны России против Украины. Дрисколл совершал зарубежные поездки и встречался, в частности, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бывший министр армии является близким соратником и другом вице-президента США Джей Ди Венса, с которым познакомился во время учебы в Йельской школе права.

Кроме того, Дрисколл был одной из ключевых фигур в вопросе развертывания Национальной гвардии в американских городах. Также временно возглавлял Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США.

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