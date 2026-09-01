Арина Соболенко заявила о готовности выиграть US Open 4 1.09.2026, 11:18

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АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: GETTY IMAGES

Этот турнир покорялся белорусской теннисистке два раза.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после матча первого раунда US Open-2026 рассказала о желании снова выиграть турнир.

31 августа белоруска обыграла колумбийку Камилу Осорио Серрано.

— Это невероятно. Мне кажется, что это один из моих любимых стадионов. Здесь, на этом корте, я действительно испытываю самые лучшие эмоции. Для меня многое значит вернуться сюда, и многое значит иметь возможность завоевать титул третий раз подряд, — сказала Соболенко в интервью на корте.

Арина Соболенко выигрывала US Open дважды подряд — в 2024 и 2025 годах. Сейчас она выступает на US Open-2026, пытаясь оформить победу третий год подряд — это удалось бы повторить достижение Серены Уильямс, которая становилась чемпионкой US Open в 2012, 2013 и 2014 годах.

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