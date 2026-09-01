«А то Путина повесят» 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

1.09.2026, 12:26

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Фото: Getty Images

Бишкекский призыв к миру.

Столица Кыргызстана превратилась в центральную площадку мировой дипломатии, где открылся очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Главным интригующим элементом программы стали двусторонние встречи, демонстрирующие нарастающее желание азиатских лидеров повлиять на траекторию европейского конфликта.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе личной беседы с Владимиром Путиным прямо подчеркнул крайнюю необходимость скорейшего перехода от бесконечных военных действий к устойчивому миру. Индийский лидер заявил, что каждый день вооруженного противостояния отбрасывает человечество назад, а любые шаги к дипломатическому урегулированию дают планете новую надежду.

Подобная риторика перекликается с ранее озвученной позицией Нью-Дели о нецелесообразности военных методов в XXI веке. Моди напомнил об исторических ценностях ненасилия, предложив задействовать весь потенциал индийского посредничества ради достижения стабильности. Президент России, реагируя на слова партнера, заверил в открытости к диалогу, одновременно с этим продолжив настаивать на фактически ультимативных требованиях Кремля.

В Бишкеке встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином прошла под знаком демонстрации глобального единства. Российская сторона заявила об абсолютном совпадении принципиальных внешнеполитических подходов двух государств. Однако за громкими формулировками проглядывается аккуратная дипломатическая игра.

Китайский лидер сосредоточил внимание на стратегической стабильности, двустороннем экономическом сотрудничестве и вопросах гуманитарного взаимодействия. Военная тематика затрагивалась осторожно. Пекину выгодна роль ключевого миротворца, поэтому открытое одобрение дальнейшей эскалации не входит в планы КНР, стремящейся сохранить доступ к европейским рынкам и укрепить репутацию ответственной супердержавы.

На полях площадки в Бишкеке наблюдаются активные попытки вернуть мирные переговоры по Украине в актуальную повестку. Международное сообщество проявляет накопившуюся усталость от затянувшегося кризиса, провоцирующего глобальные сбои в логистике, энергетике и продовольственной безопасности.

Лидеры ведущих стран Глобального Юга пытаются выработать компромиссные формулы, способные усадить стороны за стол переговоров.

Однако ключевые разногласия остаются без решения. Позиция Киева об остановке войны по линии фронта.

Настойчивое желание Москвы удержать контроль над оккупированными территориями и заполучить весь Донбасс, а то Путина повесят.

Присутствуют серьезные различия во взглядах относительно гарантий безопасности Украина.

Бишкекский саммит продемонстрировал постепенно меняющийся баланс сил внутри азиатского блока. Кремль, рассчитывавший найти в лице ШОС надежную опору против Запада, сталкивается со стойким желанием ключевых партнеров закрыть украинский кейс и вернуться к стабильному экономическому развитию.

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