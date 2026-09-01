«Всё было мирно»: белорус рассказал, как съездил в Польше за дешевым топливом 5 1.09.2026, 11:55

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Что творилось на польских АЗС.

С 1 сентября в Польше закончилось действие пониженной ставки НДС на автотопливо и ограниченных максимальных цен на заправках. 31 августа, в последний день, когда в Польше действовала временная программа снижения цен на бензин и дизель, многие поехали заправляться. Белорус Максим (имя изменено) тоже после работы заехал на заправку в Белостоке. Что творилось на АЗС и сколько времени пришлось провести в очереди, он рассказал MOST.

Привычка заправляться перед подорожанием выработалась у Максима еще до эмиграции в Польшу.

— Когда в Беларуси топливо дорожало на одну копейку, я всегда ездил заправляться заранее, чтобы хоть немного сэкономить. Поэтому сегодня (31 августа. — Прим.) решил сделать то же самое в Польше. Если завтра литр станет примерно на злотый дороже, то на полном баке можно сэкономить уже на два кебаба, — смеется Максим.

Действительно на многих заправках уже после полуночи цены серьезно выросли. Например, литр 95-го бензина подорожал на злотый. На 50 литрах экономия для тех, кто заправлялся днем раньше, составила 50 злотых.

«Поляки тоже не брезгуют заправиться дешевым топливом»

По дороге Максим заметил очереди сразу на нескольких заправках. В итоге он решил доехать до АЗС Auchan на улице Hetmańska. Но и там оказалось немало желающих воспользоваться последними часами низких цен. В очереди белорус провел около получаса.

— Я был удивлен, увидев большую очередь автомобилей на польских номерах. Оказалось, что поляки тоже не брезгуют заправиться дешевым топливом. Причем люди не просто заправляли полный бак — некоторые еще набирали топливо в канистры, — рассказывает Максим.

Больше всего его удивило то, насколько спокойно все происходило.

— Там фактически образовались две очереди к колонкам, но все было очень мирно. Никаких склок, никаких драк. Люди друг друга пропускали, все очень вежливо.

Почему топливо подорожало с 1 сентября

Дешевое топливо в конце августа — не акция отдельных сетей АЗС. С 17 по 31 августа в Польше действовала правительственная программа CPN — Ceny Paliwa Niżej.

Одной из главных мер стало временное снижение НДС на бензин, дизельное топливо и некоторые виды биотоплива с обычных 23% до 8%. Это предусмотрено постановлением министра финансов и экономики от 13 августа 2026 года.

Кроме того, государство ограничило максимальные розничные цены на основные виды топлива. На последние три дня программы — с 29 по 31 августа — литр бензина Pb95 не мог стоить дороже 6,64 злотого, Pb98 — 7,46 злотого, а дизельного топлива — 7,31 злотого. С 1 сентября заправки снова устанавливают цены самостоятельно.

Когда правительство запускало августовскую программу, оно рассчитывало, что снижение НДС позволит уменьшить цену литра топлива примерно на 0,9-1 злотый и более. Поэтому после отмены льготы цены откатились к прежним отметкам. Впрочем, итоговая стоимость зависит не только от налога, но и от оптовых цен, курса злотого и наценки конкретных сетей АЗС.

Закончившаяся программа была уже не первой в этом году. Предыдущий этап CPN действовал весной и в начале лета, когда на фоне резкого роста мировых цен власти снижали не только НДС, но и акциз. Тогда акциз на бензин уменьшили на 29 грошей за литр, а на дизель — на 28 грошей. В августе эту льготу уже не возвращали.

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