СМИ: Путин в последний момент передумал встречаться с главой ЦРУ 4 1.09.2026, 11:40

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ДЖОН РЭТКЛИФФ

ФОТО: GETTY IMAGES

Решение приняли после того, как Кремлю стало известно содержание послания американского разведчика.

Кремлевский диктатор Владимир Путин был готов лично встретиться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву, но в последний момент отказался от переговоров.

По данным источника «Агентства», решение приняли после того, как Кремлю стало известно содержание послания американского разведчика.

Рэтклифф, по словам собеседника проекта, приехал в Москву с призывом как можно скорее завершить войну против Украины.

Он исходил из того, что военное и экономическое положение РФ ухудшается и Москве выгоднее договориться сейчас, пока ситуация не стала еще тяжелее.

Во время визита 25 августа глава ЦРУ встретился с директором СВР Сергеем Нарышкиным, а также, по данным западных СМИ, с главой ФСБ Александром Бортниковым.

После одной из встреч содержание переговоров якобы передали Путину, после чего от личной встречи российского президента с Рэтклиффом решили отказаться.

Источник «Агентства» утверждает, что послание американца в Кремле восприняли как чрезмерно жесткое. «Выглядело его послание так, как будто Зеленский уже стоит на Поклонной горе и в бинокль рассматривает Кремль», – заявил собеседник.

По его словам, реакцию Кремля можно описать фразой: «Кажется, Рэтклифф ошибся адресом». При этом источник не смог сказать, отражала ли позиция директора ЦРУ мнение всей администрации президента США Дональда Трампа.

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