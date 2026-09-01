Названы простые тренировки для здоровья сердца 1 1.09.2026, 11:49

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Они уберегут от инфаркта.

В современной кардиологии совершено удивительное открытие: состояние нашей мускулатуры способно рассказать о рисках сердечного приступа гораздо больше, чем привычные показатели веса или индекса массы тела, пишет «Курсор».

Как показывают результаты масштабного научного исследования, опубликованного в Radiology, плотность и качество грудных и спинных мышц являются прямыми маркерами здоровья сердечно-сосудистой системы.

О чем говорят цифры: связь мышц и здоровья сердца

Группа ученых провела детальный анализ рутинных томографий 1722 взрослых пациентов со средним возрастом 58 лет, задействовав для обработки данных передовые алгоритмы искусственного интеллекта. Десятилетнее наблюдение за участниками выявило поразительную закономерность: на каждые 10 пунктов увеличения плотности мышц вероятность развития опасного сердечного приступа снижалась в среднем на 31%.

Кроме того, исследователи зафиксировали снижение общего риска преждевременной смертности в течение десятилетнего периода у пациентов с высоким качеством мышечных тканей.

Главное — качество, а не объем

Многие ошибочно полагают, что защитный эффект связан с большой мышечной массой или спортивным рельефом. Однако ключевой фактор кроется в структуре тканей:

Внутримышечный жир: его избыток напрямую коррелирует с инсулинорезистентностью, хроническими скрытыми воспалениями и нарушениями метаболизма.

Плотные волокна: эластичная и плотная мускулатура работает как активный эндокринный и метаболический орган, поддерживая здоровый сосудистый тонус.

Хотя стандартная компьютерная томография грудной клетки изначально не создавалась для оценки мускулатуры, современные технологии позволяют извлекать максимум полезной информации из уже имеющихся медицинских снимков.

Как укрепить сердце через работу с мышцами?

Улучшить функциональные показатели и плотность волокон можно в любом возрасте. Для этого не нужны изнуряющие тренировки в спортзале — достаточно скорректировать свой привычный образ жизни:

Регулярные силовые нагрузки: достаточно уделять время простым упражнениям два-три раза в неделю. Это могут быть отжимания от стены или пола, а также упражнения с эспандером.

Кардиоактивность: дополняйте тренировки умеренными нагрузками — регулярной ходьбой или плаванием.

Сбалансированное питание: включите в рацион качественный белок (рыбу, яйца, нежирное мясо или растительные аналоги), а также клетчатку из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов. Старайтесь минимизировать трансжиры и ультраобработанную еду.

Забота о мышечном тонусе работает в синергии с другими важными привычками: отказом от курения, контролем артериального давления и уровня сахара в крови. В совокупности эти простые шаги станут надежным щитом для вашего сердца.

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