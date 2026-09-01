В Минске и Гомельской области призывают военнообязанных 2 1.09.2026, 10:55

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Иллюстрационное фото

Они будут участвовать в учениях «теробороны».

На Гомельщине и в Минске пройдут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск, сообщили в Минобороны.

Сборы с военнообязанными 1−25 сентября проводят в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области и Заводском районе Минска. Цель — обновить навыки призванных, а также потренировать местные власти «в формировании воинских частей и подразделений территориальных войск».

На завершающем этапе сборов военнообязанные Гомельщины примут участие в командно-штабных учениях под руководством начальника управления территориальной обороны — замначальника Генштаба. В столице пройдут тактические учения под руководством зампредседателя горисполкома.

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