В Минске и Гомельской области призывают военнообязанных

В Минске и Гомельской области призывают военнообязанных2
- 1.09.2026, 10:55
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Они будут участвовать в учениях «теробороны».
На Гомельщине и в Минске пройдут учебные сборы с военнообязанными территориальных войск, сообщили в Минобороны.
Сборы с военнообязанными 1−25 сентября проводят в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах Гомельской области и Заводском районе Минска. Цель — обновить навыки призванных, а также потренировать местные власти «в формировании воинских частей и подразделений территориальных войск».
На завершающем этапе сборов военнообязанные Гомельщины примут участие в командно-штабных учениях под руководством начальника управления территориальной обороны — замначальника Генштаба. В столице пройдут тактические учения под руководством зампредседателя горисполкома.