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Новые детали удара РФ по Киеву и области: воронка посреди двора и 12 погибших

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  • 1.09.2026, 10:42
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Новые детали удара РФ по Киеву и области: воронка посреди двора и 12 погибших
Фото: Радио Свобода

В Борисполе загорелось пятиэтажное здание.

В результате ночного ракетного удара России по Украине в Киеве и Киевской области погибли 12 человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Горели здания в столице Украины, Одессе, Чернигове, Запорожье. В Борисполе ракета взорвалась во дворе многоэтажного дома: на видео и фото — несколькометровая воронка в двух метрах от окон первого этажа.

В Киевской области в результате удара со стороны РФ 1 сентября погибли три человека, а 12 получили ранения, говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook. В Борисполе загорелись пятиэтажное здание, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры. Из здания эвакуировали 48 человек, есть восемь пострадавших (дети 16 и 5 лет), двух человек извлекли из-под завалов, но пока погибших нет. Между тем спасатели сообщили, что два человека погибли в результате удара по промышленному предприятию, а ещё один человек — в результате удара по СТО. Кроме Борисполя, в Киевской области пострадали сёла Григоровка и Гусачевка. «Фокус»

Обстрел Украины — подробности удара РФ 1 сентября

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, 1 сентября ВС РФ нанесли удар по Украине неуказанным количеством баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23/С-400, крылатых ракет «Калибр», противорадиолокационными ракетами Х-31П, ракетами S8000 «Бандероль», а также 218 дронами различных типов. Силы ПВО сбили пять баллистических ракет, две «Бандероли», пять «Калибров», 187 дронов: попадания зафиксированы в 28 точках.

Киев. ГСЧС сообщило, что в столице погибли восемь человек, ещё пять пострадали (в том числе трое детей). Также уточняется, где именно погибли люди. В Дарницком районе Киева — семь погибших и один человек в больнице. Между тем в «Укрзализныце» сообщили о семи погибших после удара РФ по депо. В Голосеевском районе — один погибший, а после удара РФ начался пожар в нежилом помещении. В Соломенском районе россияне разрушили жилой дом, но из-под завалов удалось спасти целую семью, говорится в сообщении спасателей.

Фото: ГСЧС

Киевская область и Борисполь. ГСЧС опубликовало ряд фотографий с места удара по Борисполю: видно, как в квартире на первом этаже вынесло часть стены. СМИ «Радио Свобода» пообщалось с родственниками пострадавшей семьи из квартиры на первом этаже. Родственники рассказали, что внутри дома выбило стены, сгорели все вещи и даже обои. В Киевской областной государственной администрации подтвердили информацию о попадании и жертвах.

Фото: ГСЧС

Другие пострадавшие регионы. Спасатели сообщили, что ВС РФ нанесли удары по Черниговской области. В частности, были зафиксированы попадания в Новгород-Северском районе. В результате удара беспилотника начались пожары, пострадавших нет. В Запорожье россияне атаковали машину спасателей: четверо сотрудников попали в больницу с ранениями. В Одесской области горел жилой дом, швейный цех и контрольно-пропускной пункт, известно об одном раненом.

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