Названы шесть самых надежных внедорожников 11 1.09.2026, 10:45

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Прослужат дольше, чем можно ожидать.

Покупка машины – ответственное занятие. Хоть многие покупатели ищут недорогие модели, соответствующие их бюджету, стоит также рассмотреть более дорогие внедорожники, поскольку они дольше прослужат, что вполне оправдывает затраты.

Эксперты iSeeCars выбрали шесть внедорожников, отличающихся долговечностью и оправдывающих свою цену, пишет GOBankingRates.

Chevrolet Tahoe

Начальная цена: 58 195 долларов США

Фото: General Motors

Согласно данным iSeeCars, Tahoe занимает седьмое место среди внедорожников, наиболее вероятно способных прослужить более 400 тысяч км.

И хотя его стартовая цена довольно высока, Tahoe вполне способен перевозить грузы и пассажиров куда угодно.

GMC Yukon

Начальная цена: 68 895 долларов США

Фото: General Motors

GMC Yukon является самым дорогим полноразмерным внедорожником в этом списке. Он огромный, но при этому у него комфортный салон, тихий ход и точное управление.

Согласно рейтингу iSeeCars, GMC Yukon занял десятое место как внедорожник, наиболее вероятно способный прослужить более 400 тысяч км.

Honda Pilot

Начальная цена: 41 595 долларов США

Фото: Honda

Тем, кто ищет практичный среднеразмерный внедорожник для семей, стоит обратить внимание на Honda Pilot.

Pilot, благодаря трехрядной компоновке сидений и увеличенному багажному пространству, занял восьмое место среди внедорожников, наиболее вероятно способных прослужить более 400 тысяч км.

Lexus GX

Начальная цена: 64 250 долларов США

Фото: Lexus

Покупатели, сомневающиеся в приобретении Lexus GX, могут почувствовать себя более уверенно, ознакомившись с его рейтингом.

Этот среднеразмерный внедорожник занимает пятое место в топ-20 внедорожников, наиболее вероятно способных прослужить более 400 тысяч км, а также он очень надежен.

Nissan Pathfinder

Начальная цена: 38 040 долларов США

Фото: Nissan

Nissan Pathfinder, описанный журналом Car and Driver как «комфортабельный семейный автомобиль», является самым дешевым среднеразмерным внедорожником в этом обзоре.

Он также способен проехать более 400 тысяч км, как и прочие автомобили в этом списке.

Toyota Highlander

Начальная цена: 41 000 долларов США

Фото: Toyota

Несколько внедорожников Toyota вошли в рейтинг iSeeCars как автомобили, наиболее вероятно способные прослужить более 400 тысяч км. Toyota Highlander заняла девятое место среди своих конкурентов. Особого внимания заслуживает также Toyota Highlander Hybrid, которая стремительно поднялась на третье место в топ-20 внедорожников.

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