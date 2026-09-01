В России 1 сентября в школу пришел Z-военный и «обучал» детей 17 1.09.2026, 11:13

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Советовал уделять больше внимания автомату «Калашникова», чем другим наукам.

На школьную линейку 1 сентября в России пришел неизвестный мужчина с татуировками и в кожаной куртке, который советовал детям уделять больше внимания автомату «Калашникова», чем другим наукам, как сообщили в сети. Благодаря «Калашу» РФ распространит русский язык по всему миру, слышно на видео с линейки. СМИ выяснили, что это российский военный, воевавший в Украине.

Мужчину пригласили на линейку 1 сентября в лицей в Красноярске, говорится в публикации российского СМИ «Дождь», которое обратило внимание на видео в одном из местных пабликов. На записи — россиянин, выступающий во дворе школы, а перед ним — шестилетние дети с цветами и портфелями, внимательно слушающие кремлевские нарративы. Журналисты отметили, что во время выступления прозвучала теза скандального российского политика Владимира Жириновского, скончавшегося незадолго до вторжения РФ в Украину. В 2026 году дети услышали, что для распространения русского языка по всему миру нужно изучать в школе устройство автомата «Калашникова».

Гость лицея выразился лаконично: после высказываний Жириновского о русском языке и автомате он поздравил всех с праздником и ушел. Тем временем «Дождь» выяснил имя мужчины, который посетил первоклассников. Оказалось, что это житель Красноярска Александр Клаус, который не впервые выступает перед школьниками, и об этом не раз писали местные СМИ. Клаус — российский военнослужащий, воевавший против украинцев. Во время одного из выступлений он рассказал, что в августе 2023 года пошел добровольцем в ВС РФ, заключил контракт и оказался в отряде «Черный барс». Его «боевой» путь — это бои под Авдеевкой, Песками и Водяным, после чего он получил ранение и был списан со службы. Обращаясь к детям и молодежи, Клаус говорил, что и сегодня хотел бы вернуться на войну и стать медиком или пулеметчиком. В публикации российских СМИ указано, что Z-военный участвовал в «патриотических мероприятиях», на которых призывал молодежь совершить «героический поступок» и вступить в ВС РФ, чтобы воевать против украинцев.

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