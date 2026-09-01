В Красноярском крае РФ школьница напала на учительницу во время линейки 16 1.09.2026, 10:20

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Пострадали семь человек.

В школе № 2 Канска во время линейки ученица распылила перцовый баллончик и напала с ножом на учительницу, сообщило местное издание «Проспект мира». В результате в больницу попали 7 человек, включая 5 детей, рассказали Ngs24 в региональном минздраве. Там уточнили, что все пострадавшие получили медпомощь и были отправлены на амбулаторное наблюдение.

В красноярском «Межрегиональном центре по правам детей» заявили, что нападавшей была семиклассница. Когда она попыталась пустить в ход нож, на помощь учительнице пришла одна из родительниц, которая вытолкнула девочку из класса. Очевидцы также утверждают, что в коридоре ученица подожгла бутылку с зажигательной смесью.

На месте ЧП работают следователи, праздничную линейку отменили. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что у нападавшей не было серьезных проблем в школе — ее лишь ругали за внешний вид.

При этом, по данным Mash, ранее у учебного заведения выявили недочеты в обеспечении безопасности и организации психолого-педагогической помощи. Весной оно получило предостережение: за год число учеников из «группы высокого риска» выросло с 7 до 17, а принимаемые меры проверяющие сочли недостаточными.

С начала года это как минимум третье нападение в учебных заведениях Красноярского края. 3 февраля в школе № 4 семиклассница попыталась ударить ножом педагога, а затем ранила сверстницу. На следующий день в школе № 153 восьмиклассница облила бензином и подожгла одноклассника.

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