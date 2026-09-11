Россия может лишиться 30% мощностей по нефтепереработке на полтора года 3 11.09.2026, 20:27

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Отчет Международного энергетического агентства.

Международное энергетическое агентство снизило свой базовый прогноз по переработке российской нефти на ближайшие 18 месяцев примерно до 4 млн баррелей в сутки. Это на 30% меньше, чем до вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом говорится в ежемесячном отчете МЭА о нефтяном рынке, сообщает Bloomberg.

«Сохраняется риск того, что даже эта более осторожная оценка может недооценивать проблемы, с которыми сталкивается российский нефтеперерабатывающий комплекс. Увеличение сроков поставки запасных частей и приближение холодов могут усилить нагрузку на российскую систему», — отмечает Международное энергетическое агентство.

По данным МЭА, нефтеперерабатывающая отрасль РФ приходит в упадок, поскольку санкции не позволяют ей восстановиться после интенсивных и точных ударов украинских БпЛА.

«На данный момент представляется вероятным, что постоянные удары беспилотников и фрагментарный характер ремонтных работ имеют кумулятивный негативный эффект и ухудшают состояние системы нефтепереработки», — говорится в отчете.

По подсчетам Bloomberg, в августе российские НПЗ подверглись как минимум 22 ударам. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны.

«Украинские силы применяют несколько волн беспилотников против отдельных объектов, перегружая системы защиты и средства ПВО. Точность попаданий также представляется более высокой», — сообщает МЭА.

В настоящее время дроны поражают установки вторичной переработки на российских НПЗ; их замена, по оценкам Международного энергетического агентства, может занять около 6−8 месяцев.

В то же время санкции против энергетического сектора РФ ограничивают доступ к запасному оборудованию, что еще больше усложняет проведение ремонтных работ.

Кроме того, МЭА понизило свой прогноз поставок российской нефти на 2026 год на 125 тыс. баррелей в сутки — до 8,7 млн баррелей в сутки.

10 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на данные ежемесячного отчета ОПЕК сообщило, что в августе 2026 года РФ добывала в среднем 8,718 млн баррелей нефти в сутки. Это на 160 тыс. баррелей в сутки меньше пересмотренного среднего показателя за июль и самое значительное месячное снижение с тех пор, как добыча нефти в России начала сокращаться в декабре 2025 года.

3 сентября агентство Bloomberg сообщило, что в августе 2026 года доходы РФ от продажи нефти упали до минимального уровня за последние шесть месяцев из-за снижения экспортных цен. Эта ситуация усиливает давление на способность Кремля финансировать войну против Украины.

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