Лукашенко назвал дату приезда Коула в Беларусь 6 11.09.2026, 19:38

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ДЖОН КОУЛ

ФОТО: REUTERS

Спецпосланник президента США намерен добиваться освобождения новой группы белорусских политзаключенных.

Спецпосланник президента США Джон Коул должен приехать в Беларусь 15 сентября, заявил Александр Лукашенко. Ранее СМИ сообщали, что визит Коула планировался на 14 сентября.

Рассуждая о контактах с Вашингтоном и перспективах «большой сделки» с США, Лукашенко упомянул Джона Коула как «лучшего друга» Дональда Трампа и сказал, что тот «пятнадцатого должен приехать к нам».

До этого источники корреспондента «Радио Свободная Европа /Радио Свобода» Алекса Рауфоглу, знакомые с подготовкой визита, называли другую дату, на день раньше — 14 сентября. По их данным, Коул намерен добиваться освобождения новой группы белорусских политзаключенных.

Сам спецпосланник Трампа ранее подтвердил, что рассчитывает на новые освобождения примерно в середине сентября. Он напомнил, что США уже добились освобождения пятисот узников, затем еще около двухсот по указам о «помиловании», подписанным Лукашенко.

«Так что реальная цифра составляет примерно 700−800 человек. Надеюсь вскоре довести ее до тысячи. <…> Насколько мне известно, почти все самые известные заключенные были освобождены. Мне также удалось договориться об освобождении многих участников событий 2020 года, которые смогли остаться в Беларуси и вернуться домой. Для меня это было очень важно. Люди вернулись домой, к своим семьям. Это реальный результат, и этот вопрос по-прежнему остается частью наших переговоров», — заявил Коул.

По данным правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 11 сентября в Беларуси признаны политическими заключенными 902 человека.

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