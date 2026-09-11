Россия стала мировым лидером по утечкам персональных данных граждан 11.09.2026, 19:06

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Это число в два ра­за боль­ше, чем в стра­нах Ла­тин­ской Аме­рики, Ближ­не­го Вос­то­ка, Аф­ри­ки и СНГ.

В России за 2025-й и первые шесть месяцев 2026 года зафиксировано 326 утечек данных, в результате чего было скомпрометировано 1,175 млрд строк с данными российских пользователей, подсчитали аналитики компании-разработчика IT-решений для борьбы с киберпреступностью F6. Это число утечек баз данных почти вдвое превысило аналогичное значение в странах Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и других государств СНГ вместе взятых (164 случая), передает Comnews.

По словам технического руководителя департамента киберразведки F6 Елены Шамшиной, в первом полугодии 2026 года наблюдалось сокращение числа «слитых» баз данных российских компаний. Однако злоумышленники, отметила эксперт, продолжают на «беспрецедентно высоком уровне» атаковать российские организации «с целью нанесения максимального ущерба».

«В России исторически сформировалась одна из самых глубоких цифровых экосистем. „Госуслуги“, банкинг, телемедицина, доставка, каршеринг — все это генерирует колоссальные массивы персональных данных. Там, где много данных, там много и потенциальных точек отказа. В странах Латинской Америки, Ближнего Востока или Африки уровень проникновения цифровых сервисов часто ниже, а значит, и украсть пока особо нечего — объем накопленных данных меньше», — отметил председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ (Координационного совета негосударственной сферы безопасности) России Игорь Бедеров.

Россия и ранее оказывалась в мировых топах по объемам «слитых» в сеть данных. Так, по итогам 2024 года на российские государственные органы и коммерческие компании пришлось 778 из 9175 известных мировых случаев компрометации данных. Это 8,5% общемировых утечек. Таким образом РФ оказалась на втором месте по этому показателю после США (36,1%), говорится в соответствующем отчете InfoWatch. На третьей позиции были Индия (5,4%), а следом Великобритания (3,8%) и Канада (2,9%).

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