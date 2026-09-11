Формула-1: Пилоты Mercedes запутались в названии нового AMG 11.09.2026, 18:53

Фото: Mercedes

«Spezialanfertigung» трудно выговорить с первого раза.

Пилоты Mercedes Формулы-1 Джордж Расселл и Кими Антонелли столкнулись с неожиданным соперником — немецким словом. Гонщикам предложили произнести название нового эксклюзивного купе Mercedes-AMG CLE 646 Spezialanfertigung, но с первого раза справиться не удалось, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Видеоролик с попыткой пилотов опубликовала сама Mercedes-AMG. Расселл и Антонелли несколько раз пытались выговорить Spezialanfertigung, однако немецкое составное слово оказалось для них настоящей скороговоркой.

На помощь гонщикам в итоге пришел глава Mercedes-AMG F1 Тото Вольфф. Австриец без особых проблем продемонстрировал правильное произношение.

«Spezialanfertigung не совсем слетает с языка, не так ли?» — шутят авторы Motor1.

Название переводится примерно как «изготовленный на заказ» или «эксклюзивный». Для автомобиля, выпущенного всего в 30 экземплярах, оно вполне подходит. Все машины уже нашли покупателей, несмотря на наверняка внушительную цену.

Mercedes мог выбрать гораздо более простое название. Например, Black Series, CLE 63 или Mythos звучали бы куда привычнее. Последнее особенно логично. Spezialanfertigung стал второй моделью эксклюзивной серии Mythos после родстера PureSpeed.

«Даже профессиональные гонщики могут споткнуться на немецком языке», — отмечает издание.

При этом Mercedes, похоже, решил не воспринимать ситуацию слишком серьезно и сам превратил неудачную попытку пилотов в забавный рекламный момент. И если название машины оказалось сложным для Расселла и Антонелли, для обычных автолюбителей оно и вовсе может стать настоящим испытанием.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com