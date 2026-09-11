Девушка из Казахстана удивилась, почему ее посты в соцсети залетают в Беларуси

Девушка из Казахстана удивилась, почему ее посты в соцсети залетают в Беларуси1
- 11.09.2026, 19:20
Разгадка оказалась на поверхности.
Издание «Сильные новости» заметило, что пользовательница из Казахстана по имени Евгения написала в Threads такой пост: «У меня фамилия Гомель. Это поэтому мои ветки летят в Беларусь? Я из Алматы вообще. Откуда вы меня видите? Может, ещё однофамильцев найду».
Алгоритмы соцсети вновь попали точно в цель — к Евгении в комментарии пришли удивленные гомельчане.
Теперь говорят, что девушка «просто обязана приехать в Беларусь и сфотографироваться возле стелы на въезде в Гомель», а кто-то даже предложил бесплатное проживание и прогулки по городу.
Однофамильцев из Гомеля алмаатинка в комментариях пока не нашла — хотя один человек отметил, что созвучная фамилия встречается в Германии — Gommel. А кто-то знает парня по фамилии Лондон, и он не британец.