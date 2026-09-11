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Санкт-Петербург столкнулся с рекордным дефицитом бензина

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  • 11.09.2026, 19:52
  • 11,188
Санкт-Петербург столкнулся с рекордным дефицитом бензина
Фото: Reuters

Очереди растянулись на километры.

Санкт-Петербург становится новым эпицентром новой волны топливного кризиса с километровыми очередями на АЗС, пустыми бензоколонками и жесткими лимитами на продажу бензина, передает The Moscow Times.

На 11 сентября число заправок, где бензин был доступен без очереди, упало ниже 40%, хотя еще в августе держалась около 90%, следует из данных сервиса «ГдеБенз», которые проанализировал экономист Янис Клюге. Практически каждая вторая АЗС вообще не имела бензина в наличии. По темпам ухудшения ситуации с бензином за 3–9 сентября Петербург стал антилидером среди крупных российских городов.

Топливо стало исчезать с заправок через несколько дней после того, как беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «Кинеф» — крупнейший на северо-западе России и второй по мощности в стране. По данным Reuters, завод, выпускающий в год 2 млн тонн бензина и 7 млн тонн дизтоплива, получил повреждения на обеих установках переработки нефти и остановил выпуск 30 августа. Завод в Киришах — основной поставщик бензина в Санкт-Петербург, через несколько дней после атаки в городе начали формироваться очереди на заправках, а доля открытых АЗС сократилась, отмечает Клюге.

По аналогичному сценарию развивается ситуация в Нижнем Новгороде, указывает он: 26 августа попал под удар БПЛА и аварийно остановил переработку нефти завод «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) «Лукойла». В результате практически четверть всех АЗС в городе остались без бензина, а доля тех, где топливо доступно без очередей, упала с 80% до 50%.

В Петербурге ситуация с нехваткой бензина сейчас даже хуже, чем в июле, на предыдущей волне кризиса, рассказали «Фонтанке» работающие в городе таксисты. «Очередь — километры», — жалуется один из них. По словам другого, бензин в городе «есть, но мало», и только на заправках «Газпромнефти» и «Роснефти». «В очередях стоять нужно часа по два», — рассказывает водитель.

Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий — по ряду АЗС отгрузки топлива снижены, на отдельных станциях возможны перебои, заявил 10 сентября вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию Егор Мищеряков. По его словам, причина - «в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности», при этом власти «перешли в ручной режим» управления топливными поставками.

По аналогичном сценарию развивается ситуация в Нижнем Новгороде, указывает он: 26 августа попал под удар БПЛА и аварийно остановил переработку нефти завод «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) «Лукойла». В результате практически четверть всех АЗС в городе остались без бензина, а доля тех, где топливо доступно без очередей, упала с 80% до 50%.

В Петербурге ситуация с нехваткой бензина сейчас даже хуже, чем в июле, на предыдущей волне кризиса, рассказали «Фонтанке» работающие в городе таксисты.

«Очередь — километры», — жалуется один из них. По словам другого, бензин в городе «есть, но мало», и только на заправках «Газпромнефти» и «Роснефти». «В очередях стоять нужно часа по два», — рассказывает водитель.

Ситуация с топливом повторяет июльский сценарий — по ряду АЗС отгрузки топлива снижены, на отдельных станциях возможны перебои, заявил 10 сентября вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию Егор Мищеряков. По его словам, причина - «в логистических сбоях на фоне атак на перерабатывающие мощности», при этом власти «перешли в ручной режим» управления топливными поставками.

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