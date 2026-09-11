Виктор Таран: Вера Буданова в победу основана на информированности Виктор Таран

11.09.2026, 19:12

КИРИЛЛ БУДАНОВ

ФОТО: ТСН

Без розовых очков.

Посмотрел интервью Кирилла Буданова, записанное еще в начале 2025 года для книги «Командиры Победы». Прошло полтора года, а некоторые вещи звучат так, будто сказаны сегодня. Особенно это касается переговоров с Россией.

Буданов очень четко разделяет перемирие и мир. Договориться о прекращении огня вполне реально. Гораздо сложнее достичь справедливого мира. Потому что договариваться приходится с врагом, который не отказался от своей цели уничтожить тебя. Поэтому будут и «кнут», и «пряник», и различные предложения договориться. А любую паузу Россия попытается использовать, чтобы восстановиться и накопить силы.

Это стоит помнить сегодня, когда мы снова много говорим о переговорах, перемирии и завершении войны.

Перемирие само по себе еще не означает настоящего мира. О возможностях России Буданов говорит, не впадая в крайности. Да, у нее огромный мобилизационный ресурс. Она готова сжигать экономику ради продолжения войны. Но «Киев за три дня» давно превратился в годы тяжелой войны. Продвижение дается России очень дорого и совсем не теми темпами, на которые рассчитывал российский фюрер.

Врага никогда нельзя недооценивать. Но и делать его всемогущим тоже не следует. Хороший пример дают первые масштабные переносы боевых действий на территорию России. Сейчас это даже немного странно вспоминать, но тогда нас убеждали, что переносить боевые действия на российскую территорию нельзя. Нам рассказывали, что Путин нажмет ядерную кнопку и миру наступит конец. Украинские силы все равно пошли. Ядерного удара после этого не последовало. Обещанный пропагандистами армагеддон также не начался.

Значение таких операций было гораздо больше, чем их сугубо военный результат. Они сломали важный психологический барьер и показали, что значительная часть российских красных линий существует до тех пор, пока мы сами боимся их переступить. Сегодня Украина уже достает врага за тысячи километров. И то, что сейчас кажется почти привычным, тогда требовало решения не бояться российских угроз.

Очень болезненно откликнулись слова об усталости, потому что сейчас они актуальны как никогда. Буданов соглашается, что от войны устали все. И это абсолютно нормально после стольких лет смертей, тревог, потерь, неопределенности и постоянного напряжения. Эту усталость невозможно победить лозунгами или очередной порцией правильных слов. Людям нужны результаты, нужны победы на фронте, в дипломатии и в политике. Именно они дают энергию и возвращают веру, что все эти усилия имеют смысл и мы движемся вперед, а не просто бесконечно держим удар.

Да, нам очень нужна вера в то, что завтра таки наступит и в нем не будет России с ее стремлением уничтожить украинцев и Украину. Вера Буданова в победу основана на информированности. Она основана на понимании реального положения дел, возможностей врага и собственных ресурсов. Именно с этого, по его мнению, и должна начинаться любая стратегия. Без розовых очков в отношении самих себя. Но и без преувеличения силы врага и страха перед ним.

Думаю, на новой должности объем информации, которой владеет Буданов, стал только больше. Но даже его интервью полуторагодичной давности сегодня моментами звучит актуальнее, чем тогда.

Виктор Таран, Facebook

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