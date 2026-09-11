Лукашенко потребовал от США денег

Лукашенко потребовал от США денег13
- 11.09.2026, 18:19
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Диктатор заявил, что у Вашингтона есть долг перед режимом.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал сумму долга США перед режимом. Подробности сообщает БелТА.
Узурпатор рассказал о поставках белорусского калия для Соединенных Штатов Америки. При этом белорусский диктатор потребовал от США вернуть должок – около 43-44 миллионов долларов, которые «в «Ситибанке» застряли».
– У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги, – заявил Лукашенко.
Александр Лукашенко обратил внимание, что о ситуации с застрявшей суммой денег ему письменно доложило правительство:
– Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах.