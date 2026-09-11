закрыть
11 сентября 2026, пятница, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко потребовал от США денег

13
  • 11.09.2026, 18:19
  • 4,830
Лукашенко потребовал от США денег

Диктатор заявил, что у Вашингтона есть долг перед режимом.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко назвал сумму долга США перед режимом. Подробности сообщает БелТА.

Узурпатор рассказал о поставках белорусского калия для Соединенных Штатов Америки. При этом белорусский диктатор потребовал от США вернуть должок – около 43-44 миллионов долларов, которые «в «Ситибанке» застряли».

– У богатой Америки застряли. Вы нам, пожалуйста, верните эти деньги, – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание, что о ситуации с застрявшей суммой денег ему письменно доложило правительство:

– Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах.

Написать комментарий 13

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар