Психологи рассказали почему иногда полезно выглядеть глупо 3 11.09.2026, 17:37

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Фото: deadline.com

Существует три причины.

Страх выглядеть нелепо перед другими людьми может мешать человеку учиться, пробовать новое и даже нормально отдыхать. При этом готовность иногда оказаться в неловкой ситуации способна приносить пользу мозгу и психике, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Первая причина — человек постепенно убеждается, что смущение не представляет серьезной угрозы. Неловкая ситуация вызывает стресс, тревогу и чувство стыда, однако обычно быстро проходит. Каждый такой опыт дает мозгу новый сигнал, что ты выглядел глупо, окружающие это заметили, но ничего страшного не произошло.

«Избегание неловкости может сделать ваш мир уже, а способность переносить такие моменты, наоборот, расширяет его», — пишут авторы.

Вторая причина связана с обучением. Когда человек осваивает незнакомый навык, мозгу приходится отказаться от привычного автопилота и адаптироваться к новым условиям. Исследования показывают, что обучение новым навыкам способно вызывать функциональные и структурные изменения мозга. Но для этого приходится смириться с тем, что сначала что-то будет получаться плохо.

Наконец, готовность выглядеть смешно помогает чаще играть и экспериментировать. Исследования связывают игру у взрослых с психологическим благополучием, а смех — со снижением уровня кортизола.

«Чтобы тренировать мозг и получить больше возможностей, попробуйте небольшой эксперимент с низкими ставками», — советуют авторы.

Например, можно намеренно сделать что-то слегка неловкое в безопасной ситуации и посмотреть на реакцию окружающих. Такой опыт помогает мозгу понять, что далеко не каждая ошибка имеет серьезные последствия.

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