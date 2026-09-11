Зеленский: В России не осталось безопасных мест

Зеленский: В России не осталось безопасных мест2
- 11.09.2026, 17:47
Дальнобойные санкции Украины достигли Дагестана и Удмуртии.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах украинских ударов на большие расстояния, направленных на ослабление способности России вести войну.
По словам президента, в Саратовской и Волгоградской областях Силы обороны поразили предприятие и объект нефтяной промышленности. Результаты есть и в Черном море.
Кроме того, украинские дальнобойные средства применялись против целей в Дагестане, Удмуртии, Тульской, Нижегородской, Пермской и Самарской областях.
«Спасибо каждому, кто укрепляет украинскую мощь, чтобы для всего, что поддерживает войну, в России не оставалось безопасных мест», — добавил Зеленский.
Напомним, российские Березники в Пермском крае утром 11 сентября подверглись атаке беспилотников. Вероятной целью стал завод «Азот» компании «Уралхим» — одно из крупнейших химических предприятий РФ, продукция которого, в частности, используется для производства взрывчатки.