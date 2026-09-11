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Спутниковый снимок показал полное выгорание склада OZON под Саратовом

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  • 11.09.2026, 17:27
  • 1,502
Спутниковый снимок показал полное выгорание склада OZON под Саратовом
Иллюстративное фото

Пораженный логистический объект имел площадь 100 000 кв. м.

Украинский удар вызвал существенные последствия для склада российского маркетплейса OZON под Саратовом. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».

Снимки показывают полное выгорание объекта, указывают журналисты.

Площадь этого логистического объекта составляла 100 000 квадратных метров. Это уже седьмой склад OZON, поврежденный или уничтоженный украинскими защитниками с 22 августа – тогда впервые был атакован хаб этой компании в Чапаевске Самарской области.

Если считать удары и по OZON, и по Wildberries, и по другим логистическим компаниям, то это уже 33-й пораженный склад начиная с 18 июля.

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