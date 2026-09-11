«Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в аэропорт Жуковский 1 11.09.2026, 13:59

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Рейсы будут выполняться на Embraer-195.

«Белавиа» с 30 октября возобновляет регулярные рейсы между Минском и Международным аэропортом Жуковский (Московская область, Россия).

Из Минска самолеты будут вылетать в 13.15, прибытие в Жуковский — в 14.45

Российскую столицу борты «Белавии» будут покидать в 15.35, а приземляться в Минске в 17.05

Рейсы будут выполняться на Embraer-195.

Стоимость билетов — от 177 рублей в одну сторону и от 329 рублей туда-обратно по тарифу «Лайт».

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