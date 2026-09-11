Виталий Портников: Путин это прекрасно понимает

Виталий Портников: Путин это прекрасно понимает3
- 11.09.2026, 13:48
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Для России могут начаться необратимые процессы.
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что из-за активности украинских беспилотников воздушное пространство России может стать опасным для гражданской авиации, уже влияет на авиасообщение РФ. Об этом в эфире «Эспрессо» заявил украинский журналист Виталий Портников.
Портников пояснил, что речь идет не только о возможных атаках на российские аэропорты. По его словам, само появление большого количества беспилотников в воздушном пространстве РФ способно сделать полеты гражданских самолетов опасными или заставить авиакомпании отказываться от части рейсов.
При этом Путин назвал возможное закрытие российских аэропортов из-за дронов «государственным терроризмом».
Портников в ответ поставил под сомнение такую оценку, напомнив о российских ударах по украинской авиационной инфраструктуре.
«Мне очень интересно было бы узнать: а когда россияне били по нашим аэропортам — это что, акции Деда Мороза? Это не государственный терроризм? Почему закрывать аэропорты России — это государственный терроризм, а уничтожать аэропорты Украины — нет? Чем одни аэропорты лучше других?» — отметил журналист.
По его мнению, этот вопрос должен касаться не только российской власти, но и самого российского общества.
Портников также подчеркнул, что даже само заявление Зеленского уже может создавать экономические последствия для России. По его словам, для нанесения ущерба не обязательно сразу атаковать объекты — достаточно сформировать реальное представление о рисках для гражданской авиации.
«Нынешняя ситуация показывает, что можно наносить серьезный ущерб российской экономике даже словом. Ведь Зеленский еще ничего не сделал. Он просто сказал о такой возможности», — сказал журналист.
По словам Портникова, после заявления украинского президента ряд авиакомпаний начал пересматривать свои рейсы в Россию и из России, оценивая перспективу дальнейших полетов в опасном воздушном пространстве. Отдельным фактором, по его мнению, может быть позиция страховых компаний. С ростом рисков полетов увеличивается и стоимость страхования, что дополнительно влияет на решения авиаперевозчиков.
По мнению журналиста, в Кремле понимают потенциальные последствия серьезных перебоев или полного прекращения гражданского авиасообщения.
«И Путин это прекрасно понимает. В такой стране, как Россия, с ее расстояниями, полное уничтожение авиационного сообщения — это самый серьезный удар не только по экономике, но и по политике», — подчеркнул Портников.
Он обратил внимание на особое значение авиации для России из-за огромных расстояний между ее регионами. Самолеты обеспечивают быстрое сообщение между европейской частью страны и отдаленными территориями, а также дают возможность оперативно перемещать людей и ресурсы.
«Как вы будете оперативно добираться из Владивостока, Петропавловска-Камчатского или даже Новосибирска до европейской части Российской Федерации? А никак. Нет самолетов — нет связей», — отметил журналист.
По его словам, длительное нарушение авиасообщения может усилить изоляцию отдельных регионов от федерального центра и осложнить управление огромной территорией.
«Начинаются процессы обособления регионов. Это еще и войска куда-то перебрасывать, если нужно. Если нет авиации, ты ничего не перебросишь. И в Кремле это тоже прекрасно осознают», — подытожил Портников.