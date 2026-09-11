Z-блогеры переполошились 3 11.09.2026, 13:27

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Основатель «Яндекса» заключает контракт с главным разработчика военного ИИ из США.

Соглашение о стратегическом партнерстве компании Nebius Group основателя «Яндекса» Аркадия Воложа с одним из крупнейших разработчиков систем искусственного интеллекта (ИИ) для Пентагона Palantir Technologies обеспокоило Z-сообщество. Волож и его команда имели доступ ко всем данным «Яндекса» о логистике и экономике страны и вывезли их за границу, заявил Z-военкор Александр Коц. «Это не папка с уязвимостями. Это работающая модель того, как Россия дышит», — написал Коц, добавив, что полученные сведения Palantir сможет использовать в военных целях, заметил сайт The Moscow Times.

«То, что Аркадий Волож сдаст американцам из Palantir вообще все, что знает про русский IT-сектор, про наши уязвимости и про наши возможности развития, можно вообще не сомневаться. Да, собственно, уже сдал. Санкции ЕС просто так не снимают», — отметил Z-блогер Андрей Медведев. Блогер Юрий Баранчик напомнил, что в Nebius после раздела «Яндекса» на российскую и иностранную часть остались работать около 1,3 тыс. специалистов, которые уехали из России из-за войны. «Кто допустил утечку сверхкомпетентных мозгов в области ИИ за границу и не создал им здесь необходимых условий для творческой работы? Почему кто-то другой, тот же Сбер, их не перекупил? Молчание. Тишина», — написал Баранчик.

В результате, по его словам, передовые технологические наработки, которые были созданы в России, «будут работать против нас в передовых в области ИИ компаниях Запада». Z-блогер также отметил, что в России программисты «Яндекса» не создавали проекты совместно с Минобороны РФ, поскольку высокие должности в военном ведомстве занимали люди, которые «пилили все, что можно было пилить и совсем не думали об интересах страны».

Близкий к российскому военному ведомству канал «Рыбарь» напомнил, что в начале сентября экс-министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о создании оборонной технологической компании, ключевым инвестором которой стал глава Palantir Алекс Карп. «Партнерство с Воложем добавляет к этой связке третий элемент. Palantir оформил прямой доступ к инфраструктуре и данным бывшей команды "Яндекса"», — отметил «Рыбарь».

О стратегическом партнерстве Nebius и Palantir объявили 8 сентября. Отмечалось, что вычислительные мощности и сервисы компании Воложа будут доступны Palantir для запуска моделей ИИ в контролируемых условиях. В 2025 году Palantir заключила соглашение с армией США на сумму до $10 млрд и участвует в программе Пентагона Project Maven. В ее рамках технологии ИИ используются для анализа разведданных и идентификации целей.

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