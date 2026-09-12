CNN: Украина открыла новый фронт войны с Россией в Африке 12.09.2026, 15:22

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Фото: ГУР МОУ

Украинские военные все активнее участвуют в операциях против российских подразделений на континенте.

Украина расширяет военное сотрудничество за пределами своей территории. Более того, Киев открывает новый фронт войны с Россией – прежде всего на Африканском континенте.

По данным CNN, около 15 украинских специалистов прямо сейчас работают в Мали, где помогают местным силам, воюющим против российских подразделений.

Украинские операторы дронов обучают бойцов и часть работы проводят дистанционно, получая сигнал с БПЛА через Интернет и передавая команды по радио. Украинские специалисты также работали в Судане, а военные из Чада, Нигера и Буркина-Фасо приезжали в Мали для обучения. Кроме того, украинские инструкторы как минимум в пяти странах Ближнего Востока обучали местные силы противодействию иранским дронам «Шахед».

Взамен Киев, по данным CNN, получает соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и поставки боеприпасов. В Мали украинским военным приходится адаптировать тактику к местным условиям: температура днем может превышать 43 градуса, а песок и пыль быстро выводят ее из строя. Украинцы передают местным бойцам опыт применения дронов, а сами перенимают навыки ведения боя в пустыне.

CNN также пишет об участии украинских военных в операциях вокруг Кидала, где ранее Россия обвиняла Киев в помощи туарегским повстанцам. Украинские операторы морских БПЛА работают и в Ливии. С базы в Мисурате они проводят операции против российского «теневого флота», перевозящего нефть в обход санкций.

Российская Федерация при этом также укрепляет позиции в Африке и использует регион для расширения военного и политического влияния. После распада «Вагнера» Москва создала Африканский корпус, который поддерживает лояльные Кремлю правительства.

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