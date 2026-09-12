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Усадьбу на Витебщине, где может быть зарыт клад, вновь пытаются продать

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  • 12.09.2026, 15:57
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Усадьбу на Витебщине, где может быть зарыт клад, вновь пытаются продать
Фото: Realt

Цена совсем низкая.

Заброшенное шляхетское имение в Витебской области продолжает искать хозяина. Речь о старинной усадьбе Тюндевицких, находящейся в деревне Голошево Толочинского района.

Объект, с которым связана легенда о кладе Наполеона, снова выставлен на электронные торги, заметил OfficeLife.

Полуразрушенная усадьба относится к концу XIX века и имеет статус историко-культурной ценности. Ее пытаются продать уже не первый год.

Двухэтажное кирпичное здание площадью 621 м2 возвели в классическом стиле в 1897 году по проекту самого владельца-инженера. Усадьба расположена на берегу озера.

Местная легенда связана с событиями, случившимися еще до строительства имения. Считается, что во время отступления французской армии в 1812 году где-то на территории усадьбы могли спрятать часть награбленного золота Наполеона. Пока что доказать этого не удалось.

История имения начинается еще в XVII веке, когда эти земли принадлежали Сапегам. Позже оно перешло роду Тюндевицких, а в 1897 году здесь появился просторный каменный дом в стиле неоклассицизма.

После революции владельцы покинули Беларусь и перебрались в Польшу. В советские годы в здании работали школа и интернат, благодаря чему усадьба долгое время оставалась в хорошем состоянии.

Фото: Realt

Однако затем дом опустел и постепенно начал разрушаться. Сегодня часть стен повреждена, а крыша требует полной замены. Желающих взяться за восстановление исторического здания пока так и не нашлось. Возможно, они найдутся при проведении нового аукциона.

В лот входят остатки усадебного дома площадью 621 м2 и две кирпичные хозяйственные постройки.

Стартовая цена исторического объекта составляет всего одну базовую величину – 45. Так же было и на предыдущих аукционах.

Фото: et.butb.by

Хотя начальную стоимость можно назвать символической, победителю торгов нужно будет сразу же возместить почти 4,8 тыс. сопутствующих затрат (расходы на организацию аукциона и подготовку документов).

Также в течение 30 дней после покупки новый владелец должен подписать охранное обязательство: ему надо будет провести полную реставрацию объекта в срок не позднее трех лет.

Земля площадью 0,77 га предоставляется в бесплатную аренду на 50 лет, однако использовать комплекс разрешено строго под культурно-просветительские цели или агроэкотуризм.

Электронные торги пройдут 23 сентября, заявки от участников принимаются до 18 сентября.

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