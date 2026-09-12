СБУ поразила завод FPV-дронов под Таганрогом 12.09.2026, 16:43

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Иллюстрационное фото

Вспыхнули масштабные пожары и уничтожена техника россиян.

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам РФ в районе Таганрога Ростовской области. Под прицелом беспилотников оказались склады БПЛА и предприятие по производству FPV-дронов.

Ночную операцию провели спецназовцы Центра «Альфа» СБУ вместе с подразделениями Сил обороны. Беспилотники попали в ряд важных военных объектов россиян.

В результате атаки поражено: два склада хранения БпЛА; объект производства FPV-дронов; зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2»; резервуар с горюче-смазочными материалами; радиолокационную станцию П-18 «Терек».

На всех пораженных локациях были зафиксированы масштабные пожары.

Уничтожение производственных мощностей и складов значительно снижает способность российских войск применять беспилотники против Украины.

Эта спецоперация стала прямым ответом на массированные вражеские атаки дронами по гражданской инфраструктуре украинских городов.

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