СБУ поразила завод FPV-дронов под Таганрогом
- 12.09.2026, 16:43
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Вспыхнули масштабные пожары и уничтожена техника россиян.
Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам РФ в районе Таганрога Ростовской области. Под прицелом беспилотников оказались склады БПЛА и предприятие по производству FPV-дронов.
Ночную операцию провели спецназовцы Центра «Альфа» СБУ вместе с подразделениями Сил обороны. Беспилотники попали в ряд важных военных объектов россиян.
В результате атаки поражено: два склада хранения БпЛА; объект производства FPV-дронов; зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2»; резервуар с горюче-смазочными материалами; радиолокационную станцию П-18 «Терек».
На всех пораженных локациях были зафиксированы масштабные пожары.
Уничтожение производственных мощностей и складов значительно снижает способность российских войск применять беспилотники против Украины.
Эта спецоперация стала прямым ответом на массированные вражеские атаки дронами по гражданской инфраструктуре украинских городов.