закрыть
13 сентября 2026, воскресенье, 8:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СБУ поразила завод FPV-дронов под Таганрогом

  • 12.09.2026, 16:43
  • 1,958
СБУ поразила завод FPV-дронов под Таганрогом
Иллюстрационное фото

Вспыхнули масштабные пожары и уничтожена техника россиян.

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по военным объектам РФ в районе Таганрога Ростовской области. Под прицелом беспилотников оказались склады БПЛА и предприятие по производству FPV-дронов.

Ночную операцию провели спецназовцы Центра «Альфа» СБУ вместе с подразделениями Сил обороны. Беспилотники попали в ряд важных военных объектов россиян.

В результате атаки поражено: два склада хранения БпЛА; объект производства FPV-дронов; зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2»; резервуар с горюче-смазочными материалами; радиолокационную станцию П-18 «Терек».

На всех пораженных локациях были зафиксированы масштабные пожары.

Уничтожение производственных мощностей и складов значительно снижает способность российских войск применять беспилотники против Украины.

Эта спецоперация стала прямым ответом на массированные вражеские атаки дронами по гражданской инфраструктуре украинских городов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар