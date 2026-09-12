Что почем на минской Комаровке в сентябре 12.09.2026, 17:07

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Иллюстрационное фото

В этот период прилавки одновременно напоминают и о лете, и об осени.

На Комаровке начался тот самый короткий период, когда прилавки одновременно напоминают и о лете, и об осени, пишет «Смартпресс».

Еще можно купить клубнику, черешню и сливу по вполне приятной цене, а рядом уже появляются первые серьезные осенние продукты – грибы, поздние овощи, ягоды для варенья и заготовок.

Если сравнить предыдущие наблюдения за рынком с ценами конца августа – начала сентября, становится заметно: сезонная корзина меняется буквально на глазах.

Фото: smartpress.by

Самая приятная новость – некоторые летние фрукты и ягоды теперь стоят значительно дешевле, чем месяц назад. Слива, черешня и клубника дошли до 3,5–6 рублей. Еще недавно такие цены казались почти невозможными.

А вот голубика и малина уже только дорожают: за них просят примерно 16–25 рублей за килограмм. Брусника, напротив, заметно сдала в цене – сейчас ее можно найти примерно по 8 рублей.

Фото: smartpress.by

Есть на рынке и настоящий осенний аттракцион – грибы. Лисички выглядят относительно демократично: 10–15 рублей за килограмм. А вот белые пока скорее продукт для любования, чем для массовой закупки: 50–100 рублей за килограмм.

С овощами ситуация интереснее. Томаты сейчас можно найти буквально по 1,5 рубля за килограмм – похоже, рынок входит в один из самых выгодных периодов для тех, кто планирует закрутки. Сладкий перец в среднем около 5 рублей.

Фото: smartpress.by

То есть начало сентября на Комаровке – это не «дорогие первые ягоды», а «успей взять по сезону»: овощи для лечо и салатов, последние летние ягоды, грибы и продукты, которые через несколько недель будут стоить совсем иначе.

Именно сейчас рынок особенно хорошо показывает простое правило: у сезонных продуктов цена может измениться быстрее, чем мы успеваем решить, покупать или ждать еще неделю.

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