Си Цзиньпин и Путин «на ногах» пообщались на саммите БРИКС 10 12.09.2026, 17:28

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Фото: Kremlin.ru

Двусторонняя встреча хозяина Кремля с лидером Китая не планируется.

Правитель РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались на полях саммита межправительственной организации БРИКС, соучредителем которой является РФ. Об этом сообщили пропагандисты «РИА Новости».

Лидеры стран обменялись рукопожатиями и коротко пообщались стоя.

Фото: Kremlin.ru

СМИ назвало их общение встречей «на ногах».

Ранее помощник главы Кремля Юрий Ушаков в комментарии пропагандистам «Вестей» заявлял, что двусторонняя встреча Путина с лидером Китая Си Цзиньпином не планируется.

11 сентября Путин прибыл в Индию с трехдневным визитом для участия в саммите БРИКС.

Фото: Kremlin.ru

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