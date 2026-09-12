Страна почти в пять раз меньше Беларуси стала мировым лидером по экспорту картофеля 18 12.09.2026, 22:12

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Она поставила на мировой рынок корнеплода на $1,3 миллиард.

В прошлом году Нидерланды стали лидерами по поставкам в другие страны необработанного картофеля. Об этом говорится в анализе портала World’s Top Exports, пишет «Зеркало».

Примечательно, что территория этой страны почти в пять раз меньше, чем Беларуси, она также уступает другим лидерам рейтинга.

На Нидерланды приходится 19,6% экспортных продаж необработанного картофеля. В прошлом году страна поставила на мировой рынок корнеплода на 1,3 млрд долларов.

Совсем чуть-чуть уступает Франция, которая заработала на этом 1,2 млрд долларов, или 18% от всего рынка.

В пятерку крупнейших экспортеров входят Германия с объемом поставок 746,2 млн долларов, что составляет 11% мирового экспорта, Египет — 524,1 млн (7,7%) и Канада — 381,4 млн (5,6%). В десятке лидеров оказались также Китай, США, Бельгия, Пакистан и Великобритания.

Для понимания: территория Нидерландов 41 43 км² — это почти в пять раз меньше Беларуси (207 тыс. квадратных километров). Если рассматривать именно сельскохозяйственные земли, то там их, по данным Всемирного банка, 18 30 км², а в Беларуси — 80 40 км².

На рынке готового, консервированного и замороженного картофеля крупнейшим экспортером остается Бельгия: объем ее поставок составляет 4,5 млрд долларов, или 25,5% мирового экспорта. В пятерку лидеров также входят Нидерланды, Канада, США и Франция.

В топе-15 в этой группе есть два наших соседа — Польша и Россия. Первая оказалась на 7-м месте, заработав на обработанном картофеле 564,4 млн долларов, вторая — на 14-м (139,4 млн).

Впрочем, Беларусь тоже была лидером, но в куда более скромных масштабах и регионе. В 2024 году она была крупнейшим поставщиком корнеплода в Россию, отправив туда рекордные 193,8 тысячи тонн.

А в 2025-м белорусы сами столкнулись с дефицитом картофеля.

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