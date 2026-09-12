закрыть
13 сентября 2026, воскресенье, 8:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страна почти в пять раз меньше Беларуси стала мировым лидером по экспорту картофеля

18
  • 12.09.2026, 22:12
  • 24,270
Страна почти в пять раз меньше Беларуси стала мировым лидером по экспорту картофеля

Она поставила на мировой рынок корнеплода на $1,3 миллиард.

В прошлом году Нидерланды стали лидерами по поставкам в другие страны необработанного картофеля. Об этом говорится в анализе портала World’s Top Exports, пишет «Зеркало».

Примечательно, что территория этой страны почти в пять раз меньше, чем Беларуси, она также уступает другим лидерам рейтинга.

На Нидерланды приходится 19,6% экспортных продаж необработанного картофеля. В прошлом году страна поставила на мировой рынок корнеплода на 1,3 млрд долларов.

Совсем чуть-чуть уступает Франция, которая заработала на этом 1,2 млрд долларов, или 18% от всего рынка.

В пятерку крупнейших экспортеров входят Германия с объемом поставок 746,2 млн долларов, что составляет 11% мирового экспорта, Египет — 524,1 млн (7,7%) и Канада — 381,4 млн (5,6%). В десятке лидеров оказались также Китай, США, Бельгия, Пакистан и Великобритания.

Для понимания: территория Нидерландов 41 43 км² — это почти в пять раз меньше Беларуси (207 тыс. квадратных километров). Если рассматривать именно сельскохозяйственные земли, то там их, по данным Всемирного банка, 18 30 км², а в Беларуси — 80 40 км².

На рынке готового, консервированного и замороженного картофеля крупнейшим экспортером остается Бельгия: объем ее поставок составляет 4,5 млрд долларов, или 25,5% мирового экспорта. В пятерку лидеров также входят Нидерланды, Канада, США и Франция.

В топе-15 в этой группе есть два наших соседа — Польша и Россия. Первая оказалась на 7-м месте, заработав на обработанном картофеле 564,4 млн долларов, вторая — на 14-м (139,4 млн).

Впрочем, Беларусь тоже была лидером, но в куда более скромных масштабах и регионе. В 2024 году она была крупнейшим поставщиком корнеплода в Россию, отправив туда рекордные 193,8 тысячи тонн.

А в 2025-м белорусы сами столкнулись с дефицитом картофеля.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар