закрыть
13 сентября 2026, воскресенье, 8:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лавров сделал циничное заявление о перемирии с Украиной

4
  • 12.09.2026, 17:48
  • 7,400
Лавров сделал циничное заявление о перемирии с Украиной
Фото: Getty Images

Риторика Кремля в очередной раз демонстрирует его истинные намерения.

Россия не будет останавливать боевые действия против Украины во время возможных переговоров. Про такую позицию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем», - сказал он журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.

Отдельно Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву «огромным жестом доброй воли» со стороны России.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар