Лавров сделал циничное заявление о перемирии с Украиной4
- 12.09.2026, 17:48
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Риторика Кремля в очередной раз демонстрирует его истинные намерения.
Россия не будет останавливать боевые действия против Украины во время возможных переговоров. Про такую позицию заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщают российские СМИ.
«Мы по-прежнему готовы к переговорам, но на период переговоров специальную военную операцию останавливать не будем», - сказал он журналистам на саммите БРИКС в Нью-Дели.
Отдельно Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского приехать в Москву «огромным жестом доброй воли» со стороны России.