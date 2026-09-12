Припять так обмелела, что ее можно переехать на грузовике

Припять так обмелела, что ее можно переехать на грузовике16
- 12.09.2026, 18:20
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Видео из Брестской области.
Беларус показал в TikTok видео того, как грузовик с дровами переезжает через Припять. С его слов, ролик снят в Столинском районе, пишет «Зеркало».
На видео от 11 сентября грузовик ЗИЛ с дровами пересекает реку. Как утверждается, это Припять.
Автор в комментариях рассказал, что форсирование реки произошло «в районе Ольшан».
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«Там люди живут на острове, им и дрова везу», — писал автор.
В комментариях люди предполагали, что ролик сделан с искусственным интеллектом, а также отмечали, что ЗИЛ мог переехать Припять и в 2015 году.
Судя по указанному географическому положению — острову и Ольшанам, речь может идти про район туристического комплекса «Припятский стан». Он находится как раз на острове Курень в Ольшанском