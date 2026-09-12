Зеленский анонсировал испытания антибаллистической системы Freyja

Зеленский анонсировал испытания антибаллистической системы Freyja1
- 12.09.2026, 15:42
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Европейские компании продолжают присоединяться к проекту.
Вскоре стартует первый этап испытаний антибаллистической системы Freyja, которую Украина создает совместно с европейскими союзниками.
Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает DW.
По словам главы украинского государства, он рассчитывает, что первые испытания начнутся до конца декабря 2026 года.
«Времени мало», - подчеркнул Зеленский, комментируя спешку Украины в этом вопросе.
Он также официально подтвердил, что к этому проекту продолжают присоединяться новые европейские компании. Так, недавно был подписан ряд соглашений, однако президент не раскрыл детали.
Кстати, во время визита в Канаду Зеленский рассказал, что Украина планирует уже до конца года иметь в своем распоряжении новую антибаллистическую систему.
Глава украинского государства ожидает, что во время запланированных на конец сентября встреч в Нью-Йорке Украина получит более четкое понимание дальнейшего графика действий. В то же время, Киев рассчитывает на дополнительные системы ПВО Patriot.
Президент Украины также отметил, что Украина доверяет американской стороне, в частности, благодаря поддержке США в развитии и внедрении технологий.