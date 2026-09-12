Путина доводит мания преследования 2 12.09.2026, 16:06

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Фото: Getty Images

Зеленский сделал хороший ход.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в декабре на саммите G20 в Майами:

«Мы должны там быть. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение».

Хороший дипломатический ход – демонстрация открытости, возможности договариваться, отмечает телеграм-канал «СерпомПо».

При этом трудно пока поверить, что Путин с его манией преследования, отправится в Майами. А вдруг собьют по дороге? Или самолёт приземлится в Гааге?

Но представьте, что приехал Путин (или «Василича» прислал). И вот картина – все от Путина шарахаются, но не Зеленский. Стоят они в углу зала, Зеленский что-то говорит, а покрасневший Путин мрачно слушает, поедая салат.

Впрочем, советник Путина Ушаков сообщил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 ещё не обсуждался. Вопрос, конечно, серьёзный. Надо бы Совет безопасности собрать, чтобы хорошенько всё обсудить. И по телевизору показать, как каждый участвующий выходит и говорит в микрофон: «Не надо вам туда ехать. Пусть Аляску нам отдадут, там и встретимся, пригласим всех в гости».

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