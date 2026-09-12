В Сеть попал интересный тест на логику

В Сеть попал интересный тест на логику5
- 12.09.2026, 16:12
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Испытайте себя.
На занавеске в клетку находятся 9 мух. Изначально они расположены так, что никакие две мухи не стоят в одной линии — ни по горизонтали или вертикали, ни по диагонали, пишет «Вокруг света».
Через несколько минут только три мухи переползают в соседние свободные клетки, а остальные шесть остаются на своих местах. После этого происходит необычное: несмотря на перемещение трех мух, все девять снова оказываются расположены так, что ни одна пара не находится на одной прямой или диагонали.
Задача: определить, какие именно три мухи переместились и из каких клеток в какие они переползли. При этом каждая из трех мух должна перейти именно в соседнюю незанятую клетку.
В этой задаче нужно одновременно удерживать расположение девяти мух, учитывать горизонтали, вертикали и диагонали и мысленно проверять возможные перемещения трех фигур.
Отметим, что подобные головоломки сильно зависят от опыта решения пространственных задач, привычки искать неочевидные комбинации и способности работать в условиях ограниченного времени.
В популярном представлении левое полушарие отвечает за логику, последовательную обработку информации, работу с числами и языком, тогда как правому приписывают образное и пространственное мышление.
Свое решение напишите в комментариях.