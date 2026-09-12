Как снять стресс за 30 секунд 6 12.09.2026, 15:19

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Простые микропривычки могут быстро улучшить самочувствие.

Американский психолог Эли Сусман предлагает эффективный подход к борьбе со стрессом с помощью коротких ежедневных микропрактик длительностью менее 30 секунд. Эта методика разработана для людей, которые из-за плотного графика не имеют времени на полноценные длительные медитации, но стремятся сохранить эмоциональное равновесие.

Об этом рассказывает New Scientist.

Согласно исследованиям автора, формирование простых навыков позволяет извлечь максимальную пользу для самочувствия без значительных затрат времени.

Сила регулярности вместо длительности

Исследования показали, что даже 20-секундное сознательное усилие относиться к себе с добротой значительно снижает тревожность. Участники одного из экспериментов ежедневно обнимали себя, представляя, что дарят тепло близкому другу.

После месяца таких коротких практик их общее ментальное здоровье существенно улучшилось по сравнению с контрольной группой. Главным секретом успеха является систематичность, а не количество затраченных на упражнения минут.

«Исследования по исследованию указывают на одну и ту же закономерность, о которой почти никто не говорит: важно не то, как долго вы практикуете, а то, как часто», — отмечает Эли Сусман.

Как внедрить полезные навыки в жизнь

Аналогичный положительный эффект оказывает короткая дыхательная гимнастика или простая растяжка на рабочем месте. Например, хирурги, которые делали 90-секундную разминку каждый час, отмечали значительно лучшую концентрацию и меньшую физическую боль. Специалисты советуют выполнять упражнения прямо за рабочим столом, выгибая спину на вдохе и мягко округляя ее на выдохе.

Чтобы новые ритуалы окончательно закрепились, их следует привязывать к уже имеющимся ежедневным действиям, например, к утреннему кофе или одежде пижамы. При этом психолог советует выделять себе два экстренных выходных в неделю, когда можно без угрызений совести пропустить занятия. Разрешение быть неидеальным предотвращает появление разрушительного чувства и помогает не бросить начатое.

Напомним, утренняя спешка и постоянное давление бесконечных списков дел часто приводят к ментальному истощению и хроническому стрессу. Однако один утренний ритуал может стать подлинным спасением для нервной системы и общего самочувствия.

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