Выход из тундры в тренды 5 12.09.2026, 18:09

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Иллюстрационное фото

По всей России медведи стали чаще нападать на людей.

Осенью в РФ заговорили о нашествии медведей. На Сахалине, Камчатке, на Кавказе, в Кузбассе, в Сибири появились сообщения о том, что количество столкновений людей с хищниками растет. Катализатором интереса к теме стала трагическая гибель туристки на Алтае в результате нападения медведя.

Однако специалисты утверждают, что 2026 год не отличается от предыдущих. «Новая газета Европа» попыталась разобраться в происходящем, поговорив с экспертами и местными жителями.

В разговоре с журналистами жительница Алтайской республики, пожелавшая остаться анонимной, сообщила, что в этом году очень много встреч с медведями. Их часто видят на окраинах населенных пунктов. Местные жители склонны думать, что медведи активны из-за неурожая ягод.

— Мы с медведями ходим по одним местам. В лесу пусто. Ягод нет (весной ударили неожиданные морозы), кедровых орехов тоже, — сказала наша собеседница. По ее словам, недавно две женщины увидели медведя недалеко от города, когда пошли в лес за ягодами, хотя для Алтайской республики такие встречи не редкость.

«Телецкое озеро продолжает удивлять. На этот раз — не живописными видами, а медвежьими выходками. Вчера очевидцы сняли на видео, как косолапый устроил проверку лодок прямо у водопада Корбу. Хозяин тайги явно решил, что ему тоже нужен водный транспорт. Ну или просто решил поинтересоваться, что там за плавсредства стоят», — писали 18 августа на канале «Горно-Алтайск и республика Алтай». На канале множество видео с медведями: на одном хищник забрался в лодку, на другом — близко подходит к домикам. В ночь на 19 августа 2026 года медведь напал на туристку в районе села Артыбаш, утащил в лес и загрыз. С этого момента медведей стали воспринимать как угрозу, а не встречу с природой.

Как отметил в интервью одному из изданий директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков, медведи активны не только на Алтае, но и в Туве, Хакасии, Красноярском и Алтайском крае, Томской, Новосибирской областях. Похожие явления наблюдаются и на Дальнем Востоке, в Иркутской области и тем более на Камчатке.

Мнение специалиста подтвердила жительница Новосибирска. По ее словам, в окрестностях города в последние годы часто замечают медведей.

— Если 20–30 лет назад встреча с медведем была событием, то в последние годы это случается регулярно, — отметила в разговоре с «Новой-Европа» жительница сибирского города.

Больше медведей стали наблюдать вблизи населенных пунктов на Кавказе, на Камчатке, Курильских островах. Геолог, который недавно побывал на одном из островов Курильской гряды, рассказал, что заметил очень худых медведей, которые буквально сходят с ума от голода. Местные жители утверждают, что рыбы в реках острова нет третий год, это и стало причиной медвежьих проблем.

— Геологи и люди в партиях всегда осторожны с медведями. Почти каждый год бывают смертельные случаи, но об этом мало говорят. Чаще всего из-за нарушения техники безопасности, неосторожности и попытке снять видео с медведем, — сказал геолог.

Несколько специалистов из природоохранной отрасли, работающих в России и знакомых с ситуацией, отметили, что роста численности медведей на Алтае не наблюдается, как и в остальных регионах. Более того, «нашествие медведей» причем на разных территориях — характерная черта сообщений в СМИ осенью, когда медведи особенно активны.

— Не происходит ничего особенного с медведями. Идут природные процессы, при которых действительно бывает меньше еды, бывает, что медведи гибнут от голода или неожиданных морозов, оттепелей, но это не говорит о росте их агрессивности или численности, — уточнил один из собеседников издания.

Еще один зоолог иронично подметил в разговоре, что если судить по сезонным волнам обращений к нему прессы, в России каждую осень происходит нашествие медведей, а каждую зиму — волков и лис. Например, в 2024 году сообщали о небывалом числе хищников в Подмосковье и Карелии, а в Кузбассе в 2024 году медведь загрыз работника турбазы. 1 октября 2025 года Первый канал вышел с сюжетом «Небывалое нашествие медведей по всей России».

Несмотря на отсутствие научно обоснованных причин роста количества медведей, начались разговоры о необходимости регулирования численности и защите от опасных млекопитающих. Минприроды Республики Алтай выдало 157 лицензий на добычу медведей. К 8 сентября отстреляны 55 особей. В августе в Сибири застрелили не менее 200 потенциально опасных бурых медведей. Однако точных цифр нет. Это превратило природоохранный вопрос в полемику по поводу способов регулирования численности. Фонд «Мир медведей» отправил в генеральную прокуратуру запрос с требованием разобраться в случаях, когда инспекторы в заповедниках разрешают незаконную охоту на зверя, а также добывают его для продажи в Китай лап и желчи. Опасения, что разрешение на отстрел якобы опасных медведей приведет к незаконной охоте, высказали эксперты и из других регионов России.

Часть специалистов по охране природы сходится во мнении: в последнее время активность людей на природных территориях выросла — больше туристов отправляется в леса, увеличивается сбор кедрового ореха, растут объемы рубок. Люди нарушают естественный природный баланс, но эти вмешательства носят локальный характер, поэтому говорить о глобальных изменениях пока рано. Кроме того, увеличивается число свалок вокруг городов, в том числе незаконных. Они привлекают медведя. Отстрел животных не решит проблему, необходимо убирать мусор и делать контейнеры, которые хищник открыть не может. Как уточнил в интервью изданию Банкфакс Игорь Калмыков, директор Алтайского биосферного заповедника, единственные закрывающиеся контейнеры в республике находятся на территории ООПТ.

Ситуацию усугубляет обилие контента в социальных сетях, где замеченный медведь подается как удачная встреча, а не как опасный хищник. Крупнейшая федеральная сеть по продаже наружной рекламы группа Russ использует для привлечения клиентов плакат с девочкой, обнимающей медведя, со слоганом «дружить по-RUSSки». В целом это отражает отношение части россиян к хищнику, но медведю от этой правды не легче. Зоолог Михаил Кречмар — специалист по конфликтам человека и крупных животных — полагает, что «повышенное внимание к выходам медведей на территории населенных пунктов объясняется только одним — изобилием у людей смартфонов и увеличивающейся способностью людей коммуницировать между собой». О том же говорят многие сотрудники охраняемых природных территорий.

Люди едут за кадрами с медведями — это показатель удачной поездки, своеобразный трофей.

Пока системно вопрос столкновения людей с дикими животными в России не решается. С одной стороны, идут программы сохранения видов и восстановления численности, с другой — попытки увеличить квоты на добычу медведей, волков и лис. Всё это носит хаотичный характер. Однако на Восточном экономическом форуме банк ВТБ совместно с фондом «Защитники природы» объявили о начале на Камчатке программы добрососедства. В ее фокусе как раз находится медведь. Организаторы только обозначили контуры программы. Будет создан центр по возвращению в природу медвежат-сирот, а также развернута просветительская кампания. Возможно, подобные центры появятся и в других местах «нашествия медведей», чтобы внедрять программы добрососедства, которые не строятся на отстреле животных. Но говорить об эффективности программы рано.

Другой подобный центр по выхаживанию медвежат-сирот действует в Тверской области. Он был основан на деньги Международного фонда защиты животных (IFAW), а после ухода фонда из России получает дотации от государства и пытается наладить сбор средств. Просвещение ведется в малых объемах, так как сотрудники центра не в силах популяризовать свои знания. Такие возможности были только у крупных независимых западных фондов, которые прекратили работу на территории России. Теперь защитникам природы приходится лавировать между застройщиками и охотниками. Не исключено, что Камчатский проекта ВТБ останется пиаром.

В России также нет регламентов строительства туристических баз, которые бы оговаривали безопасное взаимодействие с животными. Часто в заповедниках территорию стоянок огораживают электрическими пастухами. Когда животное подходит к ним, получает разряд электрического тока. Однако ряд специалистов придерживается мнения, что тонкая проволока (а так выглядит пастух) создает у туристов ощущение безопасности, и они готовы поджидать медведя. Но для зверя проволока вполне преодолимая преграда, даже если по ней идет ток.

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