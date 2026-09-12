В Латвии остановили машину с семью людьми без документов 12.09.2026, 18:42

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Они пришли со стороны Беларуси.

В Латвии задержали мужчину, которого подозревают в перевозке людей, незаконно пересекших белорусско-латвийскую границу. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Государственную пограничную охрану страны.

Инцидент произошел в пятницу, 11 сентября, в Краславском крае Латвии. Во время патрулирования в Эзерниекской волости военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии остановили автомобиль Citroen, которым управлял гражданин этой страны.

Фото: rs.gov.lv

В машине находились семь человек. По данным латвийской стороны, у них не было действительных проездных документов, виз или видов на жительство. Как утверждают пограничники, незадолго до этого они незаконно пересекли границу со стороны Беларуси.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Его подозревают в незаконной перевозке людей через государственную границу в период действия усиленного режима ее охраны. За такое нарушение законодательство Латвии предусматривает уголовную ответственность.

Что касается пассажиров, указано, что пограничники не позволили им незаконно пересечь границу. Что с ними произошло дальше, погранслужба не уточняет.

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