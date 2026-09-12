СМИ: По подозрению в убийстве беременной минчанки задержали хоккейного судью 11 12.09.2026, 19:25

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Алексей Гавриленко

Фото: Tribuna.com

Речь идет про Алексея Гавриленка.

Как стало известно Tribuna.com, по подозрению в убийстве 43‑ летней пропавшей беременной минчанки Татьяны Мартищенко задержали 38‑ летнего хоккейного судью Алексея Гавриленка.

Алексей Гавриленок — сын бывшего игрока сборной Беларуси, вратаря Александра Гавриленка. Сайт федерации хоккея Беларуси уже удалил профиль Гавриленка-младшего со своего ресурса.

Об убийстве женщины стало известно 11 сентября. Ее искали с 8 сентября.

Сообщение об исчезновении женщины поступило в милицию от ее дочери спустя два дня после убийства. В течение суток подозреваемый был установлен и задержан. В отношении него завели уголовное дело.

Алексей Гавриленок выступал в юношеских сборных Беларуси, а также сыграл на молодежном чемпионате мира в возрасте до 20 лет (сезон-2006/2007). С 2008 года по 2015‑ й выступал за «Брест», где завершил карьеру игрока.

Его отец, голкипер Александр Гавриленок, за сборную Беларуси выступал с 1992‑ го по 1999 год. Провел 17 матчей, пропустил 39 шайб.

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