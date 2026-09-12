Трамп заявил в Дублине, что был бы рад объединению Ирландии 8 12.09.2026, 19:49

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Он призвал сделать это уже сейчас.

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Дублин заявил, что был бы рад увидеть объединение Ирландской Республики с Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства, сообщает «Немецкая волна».

«На мой взгляд, рано или поздно это все равно произойдет. Так почему бы не сделать это сейчас?» - сказал он журналистам после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в субботу, 12 сентября.

Воссоединение Ирландии спустя более века стало бы «фантастическим событием», однако «у Великобритании, разумеется, будет свое мнение на этот счет», добавил он. Ранее США придерживались нейтральной позиции по этому вопросу.

Британское правительство отвергло эти заявления. Власти сообщили, что позиция премьер-министра Энди Бернэма остается неизменной: проведение референдума о выходе Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства не рассматривается.

Высказывания Трампа также раскритиковала крупнейшая пробританская юнионистская партия Северной Ирландии DUP (Демократическая юнионистская партия). Воссоединение привело бы к разрушению нашей страны, написал лидер партии Гэвин Робинсон в соцсети X. По его словам, конституционное будущее Северной Ирландии должны определять ее жители, а не комментарии из Лондона, Дублина или Вашингтона.

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