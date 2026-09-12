Фильм Андрея Кутилы «Лісты» получил на Венецианском фестивале премию влияния «Золотого глобуса»
- 12.09.2026, 19:44
Фильм о Беларуси впервые за 40 лет показали на Венецианском фестивале.
Как отмечается на сайте Венецианского фестиваля, фильм «Лісты з маўклівай краіны» белорусского документалиста Андрея Кутилы, рассказывающий истории людей, чью жизнь изменили репрессии, тюрьма и изгнание, получил премию Golden Globes Impact Prize for Documentary (премию за социальное влияние в документальном кино от «Золотого глобуса» в категории документального кино).
Документальную премию влияния «Золотого глобуса» (Golden Globes Impact Prize for Documentary) вручают на Венецианском фестивале в качестве независимой награды (Collateral Impact Award), передает «Радыё Свабода».
Этой премией отмечают полнометражные документальные фильмы из официальной программы фестиваля, которые демонстрируют выдающееся художественное мастерство и одновременно поднимают важнейшие, острые социальные проблемы, призывая к культурным изменениям.