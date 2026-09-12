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Эстония сохраняет шестое место в ЕС по числу украинских беженцев

  • 12.09.2026, 19:56
  • 1,132
Эстония сохраняет шестое место в ЕС по числу украинских беженцев

В расчете на душу населения.

Эстония сохраняет шестое место среди стран Евросоюза по числу украинских беженцев, находящихся под временной защитой, в расчете на душу населения. В конце июля на тысячу жителей Эстонии приходилось 22,6 получателя временной защиты, пишет err.ee.

По данным Eurostat, на 31 июля в Эстонии статус временной защиты имели 30 715 человек, бежавших из Украины. За месяц их число увеличилось на 310 человек — с 30 405 в конце июня.

В среднем по Евросоюзу на тысячу жителей приходилось 9,8 человека с временной защитой. Самый высокий показатель зафиксирован в Чехии - 36,2 на тысячу жителей. Далее идут Словакия - 27,5 и Кипр - 26,7. За ними следуют Польша (26,2), Лихтенштейн (23,4) и Эстония.

Таким образом, показатель Эстонии более чем в два раза превышает средний уровень по ЕС.

Всего в Евросоюзе на конец июля под временной защитой находились 4,43 миллиона человек, бежавших из Украины. За месяц их число увеличилось почти на 20 тысяч, или на 0,5%.

Больше всего получателей временной защиты находилось в Германии - 1,29 миллиона человек, Польше - 953 тысячи и Чехии - 395 тысяч.

Более 98,5% получателей временной защиты в ЕС составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 43,4% от общего числа, мужчины - 27,1%, несовершеннолетние - 29,4%.

Механизм временной защиты был введен решением Совета ЕС в марте 2022 года после начала полномасштабной войны России против Украины. В июне 2025 года Европейский совет продлил действие этого статуса до 4 марта 2027 года.

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