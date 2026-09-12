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Врач из Минска рассказала, сколько можно хранить лесные грибы

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  • 12.09.2026, 20:13
  • 4,818
Врач из Минска рассказала, сколько можно хранить лесные грибы
Иллюстрационное фото

Специалист дала важные рекомендации.

Сколько можно хранить свежесобранные грибы? Такой вопрос «АиФ» задали читательница из Гродно.

При комнатной температуре срок хранения – не более четырёх часов, рассказала врач-гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска Александра Матвеенко. В холодильнике (свежие, нечищеные) – до 12-14 часов (максимум сутки, если грибы очень плотные, как белые или подберезовики). Мытые грибы в холодильнике хранить нельзя: они почернеют и станут водянистыми через два-три часа.

Замораживать можно только свежие и сухие грибы сразу после сбора или вареные. Если грибы полежали в тепле сутки – их уже нельзя замораживать, только приготовить и съесть в этот же день.

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