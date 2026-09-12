Врач из Минска рассказала, сколько можно хранить лесные грибы

Врач из Минска рассказала, сколько можно хранить лесные грибы2
- 12.09.2026, 20:13
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Специалист дала важные рекомендации.
Сколько можно хранить свежесобранные грибы? Такой вопрос «АиФ» задали читательница из Гродно.
При комнатной температуре срок хранения – не более четырёх часов, рассказала врач-гигиенист Центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска Александра Матвеенко. В холодильнике (свежие, нечищеные) – до 12-14 часов (максимум сутки, если грибы очень плотные, как белые или подберезовики). Мытые грибы в холодильнике хранить нельзя: они почернеют и станут водянистыми через два-три часа.
Замораживать можно только свежие и сухие грибы сразу после сбора или вареные. Если грибы полежали в тепле сутки – их уже нельзя замораживать, только приготовить и съесть в этот же день.