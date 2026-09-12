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Украинская авиация и HIMARS ликвидировали российских дронщиков

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  • 12.09.2026, 20:20
  • 2,248
Украинская авиация и HIMARS ликвидировали российских дронщиков
Фото: ЕРА

Пункт обнаружила разведка.

На Великобурлукском направлении украинская разведка обнаружила пункт управления БПЛА и площадку запуска российских «Молний» в районе населенного пункта Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области.

Сначала по позициям российских операторов дронов нанесли удар управляемыми авиабомбами.

После начала эвакуации и попыток оккупантов покинуть район по нему дополнительно нанесли удары ракетами HIMARS.

В результате ударов подтверждено уничтожение 6 российских военных и ранение еще 4. Также полностью уничтожено оборудование пункта управления БПЛА, средства связи и склад беспилотников.

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