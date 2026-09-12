Украинская авиация и HIMARS ликвидировали российских дронщиков 1 12.09.2026, 20:20

2,248

Фото: ЕРА

Пункт обнаружила разведка.

На Великобурлукском направлении украинская разведка обнаружила пункт управления БПЛА и площадку запуска российских «Молний» в районе населенного пункта Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области.

Сначала по позициям российских операторов дронов нанесли удар управляемыми авиабомбами.

После начала эвакуации и попыток оккупантов покинуть район по нему дополнительно нанесли удары ракетами HIMARS.

В результате ударов подтверждено уничтожение 6 российских военных и ранение еще 4. Также полностью уничтожено оборудование пункта управления БПЛА, средства связи и склад беспилотников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com