Украинский Sargan в первом в истории бою морских дронов уничтожил российский МБэК

Украинский Sargan в первом в истории бою морских дронов уничтожил российский МБэК2
- 12.09.2026, 20:06
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В ВМС Украины показали, как это было.
Украинский надводный дрон Sargan в первом в истории бою безэкипажных катеров уничтожил российский МбэК. Соответствующее видео публикуют ВМС Украины.
В сообщении к видеоролику говорится, что военные моряки совместно с военной разведкой провели в Черном море успешную операцию, в ходе которой был поражен вражеский надводный дрон.
Сначала цель обнаружили подразделения ГУР. После того украинский надводный беспилотник Sargan 3000, оснащенный автоматической турелью RWS Protector калибра 12,7 мм, успешно поразил российский безэкипажный катер.
«Это первый в истории морской бой между безэкипажными катерами», – подчеркнули в ВМС.
В опубликованном видео показаны кадры атаки на морской дрон оккупантов, снятые с украинского надводного дрона, а также с беспилотного летательного аппарата.
После поражения вражеский морской дрон перевернулся и начал тонуть.