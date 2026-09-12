Украинские военные обучают армию США современной войне дронов 12.09.2026, 22:27

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Иллюстрационное фото

СМИ раскрыли детали.

Украинские военные принимают участие в масштабных учениях армии США в Германии, где передают американским коллегам передовые тактики применения беспилотников. Об этом сообщает Associated Press (перевод - «Униан»).

По данным издания, ежегодные учения Saber Junction длятся почти месяц – на протяжении августа и сентября. Их проводит 173-я воздушно-десантная бригада, которая уже получила на вооружение 1900 беспилотников.

Бригадный генерал Терри Тиллис, руководитель учебного подразделения армии США в Германии, сообщил журналистам, что для проведения учений они имеют в распоряжении 1900 беспилотников. По его словам, эти аппараты воплощают «новейшие наработки, которые США получили благодаря украинскому опыту».

По словам Тиллиса, часть военнослужащих бригады еще в начале года отправили непосредственно в Украину для перенимания практических навыков. Украинские специалисты «находятся рядом с ними, консультируют, помогают и затем сопровождают применение» новой техники.

В этом году в Баварию прибыли около десятка украинских военных. По информации командования США, они делятся наработками в сфере радиоэлектронной борьбы, тактики БпЛА и выводами из реальных боев.

В то же время в материале подчеркивается, что, несмотря на консенсус относительно важности дронов, командование США до сих пор ищет оптимальную модель структуризации наземных сил. Анонимный представитель армии подчеркнул, что речь идет не просто о «добавлении дронов в пехотный батальон» – необходима более глубокая трансформация подходов. По его словам, одноразовые ударные дроны уже интегрируют вплоть до уровня роты.

Как отмечается, учения проходят на фоне кадровых перестановок в Пентагоне: министр обороны Пит Хегсет в апреле сменил начальника штаба армии Рэнди Джорджа на генерала Кристофера Ланева, а в сентябре должность покинул секретарь армии Дэн Дрисколл, вместо которого назначили Адама Телле. Обоих бывших чиновников считали главными двигателями интеграции дронов. Перед отставкой Дрисколла новый глава армии Ланев расформировал экспериментальное «дроновое» подразделение 173-й бригады, вернув ему статус обычного пехотного батальона.

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