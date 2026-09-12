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Буданов: Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь

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  • 12.09.2026, 20:35
  • 1,480
Буданов: Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь
КИРИЛЛ БУДАНОВ
ФОТО: GETTY IMAGES

Место проведения до сих пор держат в тайне.

Следующий раунд переговоров по миру планируется провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на полях конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

«Готовимся. На октябрь», - сказал Буданов, отвечая на вопросы журналистов.

Руководитель Офиса президента Украины подтвердил, что речь идет о трехстороннем формате.

Но на вопрос журналистов, будет ли встреча на Ближнем Востоке, Буданов не стал уточнять место потенциальной встречи.

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