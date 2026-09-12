Буданов: Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь

Буданов: Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь1
- 12.09.2026, 20:35
- 1,480
Место проведения до сих пор держат в тайне.
Следующий раунд переговоров по миру планируется провести в октябре 2026 года в трехстороннем формате. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на полях конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.
«Готовимся. На октябрь», - сказал Буданов, отвечая на вопросы журналистов.
Руководитель Офиса президента Украины подтвердил, что речь идет о трехстороннем формате.
Но на вопрос журналистов, будет ли встреча на Ближнем Востоке, Буданов не стал уточнять место потенциальной встречи.